Brezilya futbolunda yeni bir skandal patlak verdi. Brezilya merkezli UOL'ün iki yıl süren araştırmasına göre, Flamengo ve Palmeiras formalarını giyen eski Arjantinli milli futbolcu Alejandro Mancuso, normal şartlarda yaklaşık üç yıl süren antrenörlük eğitimini tamamlamadan lisans sattı. Araştırmada, PRO, A, B ve C kategorilerindeki belgelerin yaklaşık 10 gün içinde teslim edildiği öne sürüldü.

'HAYATINIZ BOYUNCA FUTBOL OYNADINIZ, ÜÇ YILLIK KURSA MI İHTİYACINIZ VAR?'

UOL'ün haberine göre Mancuso, henüz futbolculuk kariyerlerini sürdüren isimlerle iletişime geçerek Arjantin Futbol Federasyonu'nu temsil ettiğini iddia ediyordu. Yaklaşık 18 bin Euro ödenmesi halinde sürecin hızlandırılacağını ve eğitimin tamamına katılmanın gerekmediğini vadettiği belirtildi. Eski futbolcunun, karşıdaki kişileri ikna etmek için "Hayatınız boyunca futbol oynadınız, üç yıllık kursa mı ihtiyacınız var?" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Yayınlanan ses kayıtlarında Mancuso, "Neredeyse üç yıl süren normal kursumuz var. Bir de dört lisansın, kartın ve diplomanın bir hafta ya da en fazla 10 gün içinde verildiği hızlandırılmış kursumuz var" dedi.

İddialarda eski Porto oyuncusu Thiago Silva, Sporting'de forma giyen ve Ronaldinho'nun ağabeyi Roberto Assis ile eski Benfica oyuncusu Diego Souza'nın yanı sıra Felipe Melo, Diego Lugano, Dejan Petkovic, Roberto Carlos, Paolo Guerrero, Luiz Gustavo, Alex de Souza ve Paulinho'nun isimleri de yer aldı. UOL, bir futbolcunun şüphelenmesinin ardından araştırmaya başladı. Mancuso, hakkındaki iddiaları reddederek, "Bunları onlara sormalısınız. Bana nasıl yapıldığını sorarlarsa sadece yardımcı oluyorum, bundan başka bir şey yapmıyorum" açıklamasında bulundu.

MELO PARASINI GERİ ALDI

Felipe Melo ise süreçten şüphelenmeye başlayınca ödediği parayı geri almayı başardığını açıkladı. "Yüz yüze dersleri sormaya başladığımda ve Mancuso bir türlü tarih belirlemediğinde lisansların sahte olabileceğini düşündüm. 'Burada bir yanlışlık var' dedim. İlk yaptığım şey, bunları sosyal medya hesaplarımdan kaldırmak oldu. Kendimi ATFA üyesi olarak gösteriyordum, değil mi? Ardından paramı geri istedim. Pek çok kişiden farklı olarak bunu başardım" diyen Melo, şüphelerinin artma sürecini de anlattı. "Devamlılık ya da ders kayıtlarını düşünmedim bile. Bana garip gelen şey, kararlaştırıldığı gibi fotoğraf çektirmeden veya oraya gitmeden lisansı almamdı. İşte o zaman alarm zilleri çalmaya başladı: 'Fotoğraf çektirmem, hiçbir şey yapmam gerekmiyorsa burada bir yanlışlık var demektir'" şeklinde konuştu.