Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, bu kez sahadaki performansıyla değil, hakkında dolaşan komplo teorisiyle gündeme geldi. İspanyol basını Marca'nın haberine göre, özellikle Brezilya'daki forumlarda eylül ayından bu yana yayılan bir teoriye göre, Vinicius 2026 Dünya Kupası'nın ardından gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve yerine kendisine benzeyen başka bir kişi getirildi.

DÖVMELERİ DEĞİŞTİ DEDİLER

Komplo teorisini savunan kullanıcılar, Vinicius'un bacağındaki dövmelerin değiştiğini öne sürdü. Brezilya Milli Takımı'nda çekilmiş görüntüleriyle Real Madrid formasıyla çekilmiş fotoğraflarını karşılaştıran bazı kişiler, uyluk bölgesindeki dövmelerde farklılıklar olduğunu iddia etti. Ayrıca futbolcunun yüzündeki ve fiziksel görünümündeki bazı değişiklikler de teoriyi desteklemek için "kanıt" olarak gösterildi.

CIA VE ROTHSCHILD'LER DE TEORİYE GİRDİ

Teorinin daha da uç versiyonlarında ise olay bambaşka bir boyuta taşındı. İnternette yapılan bir paylaşımda, CIA, Rothschild ailesi ve "elitlerin" Vinicius'u Dünya Kupası sonrasında öldürdükleri ve yerine başka birini koydukları iddia edildi. Marca, bu iddiaları "çılgın bir komplo teorisi" olarak nitelendirdi.

Komplo teorisinin en ilginç versiyonlarından birinde ise Vinicius'un Dünya Kupası sırasında uzaylılar tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Bu iddia, Brezilyalı bir medyumun Dünya Kupası sırasında futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırılacağı yönündeki sözleriyle ilişkilendirildi. Bazı kullanıcılar, Vinicius'un görünümündeki değişiklikleri de bu teoriyle bağdaştırarak komplo teorisine dahil etti.

KANIT YOK

Tüm bu iddiaların arkasında herhangi bir somut kanıt bulunmuyor. Marca'nın aktardığına göre, Real Madrid ve Vinicius'un çevresi bu söylentilere herhangi bir yanıt vermedi. Futbolcu ise sahada performansına devam ediyor.