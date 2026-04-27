Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray; Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar ligin bitimine 3 hafta kala puan farkını 7'ye çıkarırken, liderlikteki yerini sağlamlaştırmak adına önemli bir adım attı. Psikolojik üstünlük de artık tartışması güç şekilde Galatasaray'a geçti...

"LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği derbi, dünya basınında da yankı buldu. Victor Osimhen ve Ederson Moraes isimleri öne çıkarken; maç yorumları şöyle oldu:

BBC:

"Victor Osimhen'in attığı golle maçın açılışını yapan Galatasaray, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle skoru belirledi ve ligin bitimine üç maç kala Fenerbahçe'nin yedi puan önüne geçerek liderliğini pekiştirdi."

"TEK TARAFLI OLDU"

Calciomercato:

"Pazar günü, Avrupa futbolunun en büyük maçlarından biri Türkiye'de oynandı. Süper Lig'in 31. haftasında, lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu kez tek taraflı bir mücadeleydi... Ligde bitime üç maç kala Galatasaray 74 puanla Fenerbahçe'nin yedi puan önünde ve Samsunspor'a karşı oynayacağı bir sonraki maçta şampiyonluğu garantileyebilir."

"EZİCİ ÜSTÜNLÜK"

Foot Mercato:

"Galatasaray, Fenerbahçe'yi ezici bir üstünlükle mağlup ederek şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor."

SoFoot:

"Galatasaray, Pazar günü Rams Park'ta muhteşem bir gün geçirdi. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi (3-0) farklı bir skorla mağlup etti ve artık Türkiye Ligi şampiyonluğuna giden yolda hızla ilerliyor."

"NEREDEYSE GARANTİLEDİ"

L'Equipe:

"Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi ezici bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa doğru dev bir adım attı. İstanbul derbisinde gergin geçen maçta Galatasaray, Pazar gecesi Fenerbahçe'yi 3-0'lık rahat bir skorla mağlup ederek lig şampiyonluğunu neredeyse garantiledi. Üç kez üst üste şampiyon olan ekip, şampiyonluğu garantilemek için sadece bir galibiyete daha ihtiyaç duyuyor."

Kicker:

"Osimhen gol attı, Ederson kırmızı kart gördü. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında çekişmeli derbiyi kazandı. Türkiye Ligi şampiyonluk yarışında sonuç neredeyse belli oldu. Lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0'lık rahat bir galibiyetle mağlup etti."