Avustralya, Yeni Zelanda, Estonya, İzlanda ve ada ülkeleri Bahamalar, Barbados, Grenada bir yıl boyunca metreküp başına en fazla 5 mikrogram PM2.5 seviyesinde kalarak bu standardı yakalayan ülkeler arasında yer aldı.

Rapora göre, dünyanın en kirli havasına sahip ülkeleri Çad, Bangladeş, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Hindistan oldu. Bu ülkelerdeki PM2.5 seviyeleri, DSÖ'nün belirlediği sınırların en az 10 kat üzerine çıktı. Çad’da bu oran 18 kata kadar yükseldi.

PM2.5, kan dolaşımına girerek organlara zarar verebilecek kadar küçük partiküllerden oluşuyor ve uzmanlara göre güvenli bir seviyesi bulunmuyor. Hava kirliliği, yüksek tansiyonun ardından dünyada en büyük ikinci ölüm riski faktörü olarak gösteriliyor.

IQAir CEO’su Frank Hammes, hava kirliliğinin ani etkiler yaratmadığını, ancak uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, “Hava kirliliği bizi anında öldürmez, ama etkilerini 20-30 yıl içinde görürüz” dedi.

Raporda, hava kirliliği konusunda bazı olumlu gelişmeler de vurgulandı. 2023’te küresel olarak şehirlerin yalnızca %9’u PM2.5 standartlarını karşılarken, 2024’te bu oran yüzde 17’ye yükseldi. Hindistan’daki hava kirliliği oranı geçen yıla kıyasla yüzde 7 düşerken, Çin’de de uzun vadeli bir iyileşme eğilimi gözlendi. 2013-2020 yılları arasında Çin’deki PM2.5 seviyeleri neredeyse yarı yarıya azaldı.

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna, üst üste ikinci kez Avrupa’nın en kirli şehri olarak belirlendi. Çalışmaya dahil olmayan Kopenhag Üniversitesi’nden çevresel epidemiyolog Zorana Jovanovic Andersen, doğu Avrupa ve AB üyesi olmayan Balkan ülkelerinin Avrupa’daki en kirli havaya sahip olduğunu ve en temiz şehirler ile en kirli şehirler arasında 20 kat fark bulunduğunu belirtti.

Rapor, hava kalitesini iyileştirmek için hükümetlerin yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapması, toplu taşımayı teşvik etmesi, yürüyüş ve bisiklet altyapısını geliştirmesi ve tarımsal atıkların yakılmasını yasaklaması gerektiğini öneriyor.

Çalışma kapsamında dünya genelindeki hava kalitesi istasyonlarının verileri kullanıldı. Ancak, Afrika ve Batı Asya’da hava kalitesi ölçümlerinin yetersiz olduğu belirtilirken, düşük gelirli ülkelerin daha kirli havaya sahip olmasına rağmen yeterli izleme sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekildi.

Utrecht Üniversitesi’nden çevresel epidemiyolog Roel Vermeulen, izleme istasyonlarının az olduğu bölgelerde verilerin tam olarak yansıtılmadığını, ancak Avrupa için paylaşılan değerlerin önceki araştırmalarla tutarlı olduğunu söyledi. Vermeulen, “Neredeyse herkes kötü hava soluyor ve maruz kalma seviyeleri arasında büyük farklılıklar var” dedi.