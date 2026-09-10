Dünya genelinde ve Türkiye’de milyonlarca WhatsApp kullanıcısını hedef alan devasa bir siber dolandırıcılık dalgası başladı.

Gece yarısı peş peşe yaşanan hesap kapatmaları ve çalınma olayları sonrasında emniyet güçleri düğmeye bastı. Suçluların hedefinde ise özellikle güncellenmemiş, eski model iPhone kullanıcıları yer alıyor.

SİBER SALDIRGANLAR SİSTEME NASIL SIZIYOR?

Siber suçlular, Apple’ın iOS işletim sisteminde (özellikle 16.7.12 öncesi sürümlerde) bulunan kritik bir güvenlik açığından faydalanıyor.

Güncellenmemiş eski iPhone'ları gözüne kestiren dolandırıcılar, kullanıcıların WhatsApp hesaplarına erişim sağladıktan sonra hesabı asıl sahibinin kontrolünden çıkarıyor.

'BENİM İÇİN SİL' TUZAĞI

Kullanıcı kimliğine bürünerek rehberdeki arkadaş ve akrabalarla iletişime geçen saldırganlar, inandırıcılığı artırmak için kurgulanmış bahaneler sunuyor. "Telefonumu kırdım, acil yeni cihaz almam lazım" veya "Kapıda ödemeli kargom var, ödeyebilir misin?" gibi mesajlarla para talep ediyorlar.

Kurbanın durumu fark etmesini engellemek için ise sinsi bir yöntem kullanıyorlar: Saldırganlar, bağlantılı cihaz üzerinden mesajı gönderdikten hemen sonra "benim için sil" seçeneğini tıklıyor. Böylece hesap sahibi atılan sahte mesajları göremezken, mesaj kurbanın yakınlarının ekranında kalmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE BENZER ÖRNEKLER YAŞANIYOR

Uluslararası boyuttaki bu tehlike Türkiye’de de mağduriyetler yaratmaya başladı.

Keşan’ın Büyük Cami Mahallesi’nde yaşayan R. Ç. isimli bir vatandaş, WhatsApp hesabının çalındığını ve listesindeki yakınlarından para istendiğini belirterek polise başvurdu.

Şikayet üzerine Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Şikayet platformlarında da benzer vakalarla ilgili bildirimlerin sayısı hızla artıyor.

MESAJ GELİRSE SAKIN İNANMAYIN

Emniyet yetkilileri ve Ulusal Polis ekipleri, tanıdık bir numaradan gelse dahi beklenmedik para taleplerine karşı vatandaşları uyardı: "Size tanıdığınız birinden mesaj gelmiş olması, o kişinin gerçekten o parayı istediği anlamına gelmez."

KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

iOS sürümünüzü güncelleyin: Cihazınızı vakit kaybetmeden iOS 16.7.12 veya daha güncel bir sürüme yükseltin.

İki adımlı doğrulamayı açın: WhatsApp ayarlarından iki adımlı doğrulamayı aktif hale getirin.

Talepleri teyit edin: Yakınınızdan gelen para taleplerinde mesajlaşmak yerine kişiyi doğrudan telefonla arayarak doğrulamayı ihmal etmeyin.