İsviçre bankası UBS’in bugün yayımladığı geleneksel Küresel Servet Raporu, küresel ekonomideki servet değişimini gözler önüne serdi.

Rapora göre, güçlü finansal piyasaların büyümeyi tetiklemesiyle, küresel ölçekteki toplam kişisel servet geçen yıl yüzde 10,8 oranında artış gösterdi. Bu çarpıcı yükseliş 2024 yılındaki yüzde 4,6 ve 2023 yılındaki yüzde 4,2'lik büyüme oranlarını geride bırakarak son yılların en hızlı ivmesi olarak kayıtlara geçti.

SERVET DAĞILIMI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

İsviçre merkezli UBS Bankası tarafından hazırlanan son rapora göre, başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere dünya genelinde özel servetlerde belirgin bir yükseliş kaydedildi. Küresel toplam servetin yüzde 10,8 oranında arttığını ortaya koyan çalışma, Türkiye’nin bu alandaki hızlı yükselişini gözler önüne serdi. Türkiye, dünya genelinde dolar milyonerlerinin oran olarak en hızlı arttığı ikinci ülke konumuna yükseldi.

TÜRKİYE'DE MİLYONER SAYISI 93 BİNE ULAŞTI

Rapora göre Türkiye, Litvanya'nın ardından tüm dünyada dolar milyonerlerinin yüzdesel olarak en çok arttığı ülke oldu. Veriler, Türkiye'deki milyoner sayısının bir önceki yıla göre yüzde 6,4 oranında bir artış gösterdiğini kaydediyor. Bu oran, 5 bin 650 kişinin daha milyonerler kulübüne katılması anlamına gelirken, Türkiye'deki toplam dolar milyoneri sayısı yaklaşık 93 bin seviyesine ulaştı.

"HER YERDE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA MİLYONER VAR"

UBS tarafından paylaşılan verilerde, 2025 yılında dünya genelinde "her yerde, her zamankinden daha fazla milyoner" olduğu ifade edildi.

Küresel çapta yaşanan bu milyoner artışının neredeyse yarısı ise tek bir ülkeden kaynaklandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 440 binden fazla kişinin yeni ABD doları milyoneri unvanını almasıyla bu büyümenin lokomotifi oldu.

Avrupa tarafında ise servet, ABD doları cinsinden bakıldığında orantısız bir hızla yükseldi. Raporda, Avrupa'daki bu hızlı yükselişin arkasındaki temel nedenin, geçen yıl doların euro karşısında değer kaybetmesi olduğu saptandı.

SERVET ARTIYOR AMA UÇURUM DERİNLEŞİYOR

Ortalama servet rakamlarındaki genel yükselişe rağmen rapor, madalyonun diğer yüzündeki tehlikeye de dikkat çekti. UBS, 2020 yılından bu yana küresel servet eşitsizliğinin daha da derinleştiğini vurguladı.

"Gelir dağılımının orta noktasını ve genel nüfusu daha gerçekçi yansıtan 'medyan servet', çoğu ülkede düşüş gösterdi. Bu durum en zengin kesim ile toplumun geri kalanı arasında giderek büyüyen uçurumu net bir şekilde ortaya koyuyor."

UBS, küresel ekonominin röntgenini çeken bu kapsamlı raporu hazırlarken, dünya servetinin yüzde 92'sinden fazlasını temsil ettiği tahmin edilen 56 farklı piyasayı mercek altına aldı.