İngiltere'de bulunan Sutton Veny köyünde 15 Mayıs'ta keşfedilen şekil, Kelt düğümüne ya da dört uçlu bir yıldıza benzeyen bir desene sahipti. 19 Mayıs'ta ise ikinci bir keşif yapıldı... Bu kez Dorset bölgesinde, çimenlik bir alanda iki iç içe geçmiş daire içinde farklı geometrik şekiller keşfedildi.

Bu oluşumlar genellikle geceleri, buğday ya da mısır gibi olgunlaşmış ekinlerin bulunduğu alanlarda beliren ve nedeni tam olarak açıklanamayan desenler olarak biliniyor.

DÜNYA DIŞI VARLIK MI YOKSA SADECE ŞAKACILAR MI?

Daily Mail'deki habere göre bazı uzmanlar ve komplo teorisyenleri, bu devasa şekillerin 'uzaylılar' tarafından bırakılmış mesajlar olabileceğini iddia ediyor. Ancak zamanla daha önceki birçok şeklin insanların tahta plakalar ve iplerle yaptığı 'sanatsal' veya 'şaka amaçlı' işler olduğu da kanıtlandı...

Yine de bazı örnekler; boyutları ve hızla oluşmaları bakımından hala gizemini koruyor. Özellikle gece boyunca hiçbir iz bırakmadan 60 ila 300 metrelik desenlerin oluşabilmesi, bu olguyu açıklanamaz hale getiriyor...

MAYIS-AĞUSTOS AYLARINDA ORTAYA ÇIKIYORLAR

İngiltere'de bildirilen şekillerin yaklaşık yüzde 80'i Wiltshire bölgesinde tespit edildi. Yalnızca 2005'ten bu yana bölgede 380'den fazla daire kayda geçti. Bu oluşumlar genellikle Mayıs-Ağustos ayları arasında, hasat öncesi dönemde ortaya çıkıyor.

Öte yandan görüntüler kısa sürede internete yayıldı ve dünya, gözünü bu dairelere çevirdi. Tarlasında Kelt motifi keşfedilen çiftçi, ilk başta zarar gören ürünleri nedeniyle üzgün olsa da bu krizi fırsata çevirmeye karar verdi. Çiftçi, tarlasını şimdi meraklılara küçük bir bağış karşılığında açıyor...

"GÖRÜNMEYEN BİR KAYNAK TARAFINDAN SANİYELER İÇİNDE..."

Wiltshire'daki "Crop Circle Sergisi"nin kurucusu Monique Klinkenbergh'e göre pek çok şekil insanların işi olsa da bazıları bilimsel açıklamalara meydan okuyor. Klinkenbergh, BBC'ye verdiği röportajda "Şahit anlatımlarında ortak nokta şu: Görülmeyen bir kaynak tarafından saniyeler içinde oluşmuşlar" dedi. Örneğin 2001'deki "Milk Hill Dairesi", 400'den fazla küçük daireden oluşuyordu ve 240 metrelik boyutuyla bir gecede yapılması neredeyse imkansızdı.

GEÇMİŞİN İTİRAFÇILARI VE DENEYLERİ

Yine de birçok kişi, geçmişte bu şekilleri kendilerinin yaptığını açıklamıştı. 1991'de İngiliz Doug Bower ve Dave Chorley, 1970'lerde 200'den fazla şekli yalnızca tahta plakalar, ip ve göz hizalayıcı bir şapka ile yaptıklarını itiraf etti.

2002'de ise MIT'li beş mühendislik öğrencisi bu yöntemleri kullanarak başarılı bir şekilde benzer bir şekilde oluşturdu ve bu şekil, görenler tarafından "uzaylı mesajı" olarak algılandı.