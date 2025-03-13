Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ABD tarafından ortaya konan ateşkes önerisine ilişkin açıklamada bulundu. Putin düşmanlığın bitirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, ateşkesin uzun süreli olmasını ve savaşın temel nedenlerini ele alması gerektiğini ifade etti.

"UKRAYNA'NIN YARARINA OLACAKTIR"

Putin ateşkes hakkında, "Ateşkesin kendisi doğrudur ve bunu destekleyeceğiz ama tartışılması gereken sorular var. Mevcut durumda 30 günlük ateşkes Ukrayna’nın yararına olacaktır. Ukrayna’da savaşın sona ermesinde hemfikiriz ancak bu uzun soluklu bir barışa yol açmalı" sözleriyle açıklama yaptı.

"KURSK'TAKİ UKRAYNA ASKERLERİNİN İKİ SEÇENEĞİ VAR"

Putin Kursk bölgesiyle ilgili de açıklamada bulunarak "Kursk'taki Ukrayna askerlerinin iki seçeneği var; ya teslim olmak ya da yok olmak. Ateşkes olduğunda Kursk'taki Ukrayna askerleri çekilecek mi?" dedi.