İşte bu heyecan verici keşfin en dikkat çekici detayları:

Ne kadar yakından geçiyor? 2026 QQ8, bu süreçte Dünya'ya en yakın konumunda yaklaşık 568 bin kilometre mesafede bulunuyor. Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafeden yaklaşık 177 bin kilometre daha fazla.

Yörüngesi nasıl? Güneş etrafındaki bir turunu 359 günde (yaklaşık bir Dünya yılında) tamamlayan bu gök taşı, normalde gezegenimize her 10 yılda bir yaklaşıyor; ancak bu kez yörüngesindeki kusursuz zamanlama sayesinde kütleçekimimiz onu yakalamayı başardı.

Tehlikeli mi? Kesinlikle hayır! Yalnızca 2 metre çapındaki bu minik kaya, olası bir Dünya yaklaşmasında bile atmosferimizde sürtünmeyle tamamen yanarak yok olabilecek boyutta.

Dünya için ilk mi? Aslında hayır. Bilim insanları, Dünya'nın aynı anda altıya kadar mini uyduyu yörüngesinde tutabileceğini belirtiyor. Hatta bu mini uyduların birçoğunun kalıcı doğal uydumuz Ay'dan kopan parçalar olduğu tahmin ediliyor.