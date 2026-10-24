Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, finale çıktı. Başkent Astana'daki organizasyonun ilk gününde, grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye'yi grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Yüksel Sarıçiçek, ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang'ı 7-5, çeyrek finalde Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghimofrad'ı 10-2 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi, yarı finalde, 77 kiloda iki dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Kırgız Akzhol Makhmudov ile karşılaştı. Rakibini 6-0 mağlup eden Yüksel, adını finale yazdırdı.

RAKİP SON ŞAMPİYON

Yüksel, yarın altın madalya maçında son dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşı karşıya gelecek.

Dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk kez güreşen Yüksel Sarıçiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zorlu maçlarım oldu. Yarı finalde olimpiyat ikincisini yendim. İnşallah dünya şampiyonu olarak ülkeme dönerim. Ona inanıyorum. Özellikle Taha Akgül başkanımızın bize inancı çok büyük. Onun beklentisini boşa çıkarmadığım için ayrı mutluyum. Türk halkımızdan yarınki final ve güreşecek ağabeylerim için bol bol dua istiyoruz. İnşallah kemeri alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan milli sporcu, "Erzurum kampında 3 bin 200 rakıma tırmanıyorduk. Onun verdiği avantaj da var. Gerçekten nabzımızı iyi yönetebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.