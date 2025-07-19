Netizens Choice Magazine tarafından her yıl düzenlenen ve milyonlarca kişinin oylarıyla belirlenen "Yaşayan En Güzel Kadınlar" ve "Yaşayan En Yakışıklı Erkekler" listeleri açıklandı. 2024 sonuçlarına göre, özellikle kadınlar listesine Türk oyuncuların damgasını vurması dikkat çekti.

TÜRK KADINLARI LİSTEYE DAMGASINI VURDU

Farklı ülkelerden milyonlarca kişinin katılımıyla oluşturulan liste, bu yıl da dünya çapında büyük ilgi gördü. "Yaşayan En Güzel Kadınlar 2025" listesinde, Türkiye’den yükselen yıldızlar dikkat çekici bir başarıya imza attı.

SILA TÜRKOĞLU İLK SIRADA

Listenin ilk sırasında, "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Sıla Türkoğlu yer aldı.

Onu, genç ve yetenekli oyuncu Yağmur Yüksel takip ederek ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sıraya oyuncu Dilraba Dilmurat girdi.

listede yer alan diğer isimler ise şu şekilde:

Jessica Alba (10. sıra)

Rihanna

Yoko Apasra

Hande Erçel

Su Burcu Yazgı Coşkun

Cemre Arda

Zhao Lusi

Türk oyuncular Hande Erçel, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Cemre Arda’nın da listede yer alması, Türkiye’nin genç yıldızlarının küresel ölçekte ne kadar etkili hale geldiğini bir kez daha gösterdi.

Netizens Choice Magazine’in her yıl yayınladığı bu liste, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.