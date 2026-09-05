Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ülkelerin yüz ölçümlerini gerçeğe en yakın şekilde yansıtan Equal Earth haritasının kullanımını teşvik eden kritik bir karara imza attı. Afrika ülkelerinin öncülüğünde ve "Haritayı Düzelt" adıyla gündeme getirilen karar tasarısı, Genel Kurul'da 164 ülkenin evet oyuyla kabul edildi. Oylamada 6 ülke çekimser kalırken, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri karara karşı oy kullandı.

1569 yılında Gerardus Mercator tarafından geliştirilen ve özellikle denizcilikte kullanılan geleneksel Mercator projeksiyonu, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kıta ve ülkelerin boyutlarını devasa ölçüde büyütüyor. Bu durum, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya gibi coğrafyaların küresel algıda olduğundan çok daha küçük görünmesine yol açıyordu. Örneğin, Mercator haritalarında Grönland, Güney Amerika ile neredeyse aynı büyüklükte resmedilirken, gercekte Afrika kıtası Grönland'ın tam 14 katı büyüklüğe sahip bulunuyor.

BM kararında, haritalardaki bu görsel çarpıtmanın yalnızca coğrafi bir yanılsama olmadığı, aynı zamanda Afrika ve güney yarımküredeki diğer bölgelerin ekonomik, jeopolitik ve kalkınma potansiyellerinin de uluslararası alanda olduğundan küçük değerlendirilmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

İLK ADIM FRANSA'DAN GELDİ

Tarihi kararın ardından ilk somut adım Fransa'dan geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ülkesinin geleneksel Mercator projeksiyonunu terk ederek yüz ölçümlerini doğru oranlarda gösteren harita sistemlerine geçiş yapacağını duyurdu.

Afrika Birliği'nin mart ayında Equal Earth haritasını resmi olarak benimsemesinin ardından hız kazanan süreç, BM metniyle birlikte küresel bir boyut kazandı. Kabul edilen kararda ayrıca, dijital harita platformlarına da coğrafi gerçekliğe uygun projeksiyonları benimsemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.