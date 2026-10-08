Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre, Pasifik Okyanusu’nda hızla güçlenen bu devasa iklim olayı, küresel hava şartlarını altüst ederek gelecek yılın ilkbahar aylarına kadar etkisini artırarak sürdürecek.

Yayınlanan son sıcaklık haritalarında gezegenin neredeyse tamamının normalin çok üzerindeki sıcaklıkları temsil eden kırmızı renge büründüğü gözlenirken, uzmanlar dünyanın adeta "aşırı ısınan bir iklim motoruna" dönüştüğü uyarısını yapıyor.

1950 YILINDAN BU YANA EN GÜÇLÜSÜ OLACAK

Aralık ayında en yüksek seviyeye ulaşması beklenen bu tarihî El Niño olayının, en az 1950 yılından bu yana kayıtlara geçen en güçlü iklim krizlerinden biri olabileceği belirtiliyor.

Okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte Pasifik'teki devasa ısı rezervi atmosfere salınmaya devam ederken; ABD hariç dünyanın neredeyse tamamında aşırı sıcaklar, fırtınalar, şiddetli kuraklıklar ve ani sel felaketleri riskinin tavan yaptığı vurgulanıyor.

EN ÇOK BU ÜLKELER ETKİLENECEK

2027'nin ilk aylarına kadar etkisini koruması beklenen bu kriz, dünya genelinde hava rejimlerini de kökten değiştirecek. Güney Amerika'nın güneyi, ABD'nin güney hatları ve Orta Asya gibi bölgelerde aşırı yağış ve sel riski tırmanırken; Avustralya, Karayipler, Güney Asya ile Orta ve Güney Amerika'nın kuzeyinde şiddetli kuraklıkların hakim olacağı öngörülüyor.

Avrupa ve İngiltere hattında ise fırtınalı, sonbahar yağışlarını takip eden dondurucu kış soğuklarının yaşanabileceği ifade ediliyor.