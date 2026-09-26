Küresel siyasette artan gerilimler, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Rusya ile Batı arasındaki tırmanan krizler nükleer savaş endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Yaşanan bu hassas süreçte ülkeler bazı senaryolara karşı hazırlık yaparken Birleşik Krallık hükümeti, olası bir nükleer felaket veya radyasyon sızıntısı durumunda hayat kurtaracak resmi bir acil durum rehberi yayımladı.

Olası bir nükleer patlama veya santral kazasında ölümcül radyasyon serpintisinden korunmak için hayati önem taşıyan üç temel kural belirlendi:

KAPALI BİR ALAN GİRİN

Tehlike anında vakit kaybetmeden güvenli bir binaya sığının. Dışarıya açılan tüm kapı ve pencereleri sıkıca kapatın. Dış duvarlara temas etmekten kaçının ve binanın olabildiğince iç kısımlarında durun.

KLİMA VE VANTİLİTÖRÜ KAPATIN

Bina içinde kalmak, radyoaktif serpintiye maruz kalma riskini önemli ölçüde azaltır. Radyasyonun içeri sızmasını önlemek için klima, vantilatör ve havalandırma sistemlerini hemen kapatın. Şartlara göre içeride kalma süresinin bir veya iki günü bulabileceği belirtiliyor.

RESMİ YAYINLARI TAKİP EDİN

Gelişmeleri ve tahliye talimatlarını televizyon, radyo, internet ve resmi sosyal medya kanallarından anlık olarak izleyin. Ekipler izin vermediği sürece dışarı çıkmayın; zira erken tahliye, vücudun daha yüksek oranda radyasyona maruz kalmasına yol açabilir.

RADYASYONUN ETKİSİ YILLARCA SÜRÜYOR

Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Kampanyası (ICAN) yetkilileri de konunun ciddiyetine dikkat çekiyor. Nükleer silahların sadece patlama anında büyük bir yıkım yaratmakla kalmadığını belirten uzmanlar; yayılan radyoaktif serpintinin genetik hasarlara yol açtığını ve etkilerinin nesiller boyu sürdüğünü vurguluyor.