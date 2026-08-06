Bilim insanları, birçok türün coğrafi yayılım alanlarını genişlettiğini veya daralttığını, bazı türlerin ise daha yüksek rakımlara göç ettiğini belirledi.

The Guardian’ın aktardığına göre, uzun yıllardır çevresel değişimlerin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen kelebekler, küresel ısınmanın etkisiyle dünyanın hemen her kıtasında hareket halinde bulunuyor.

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan araştırmada, her 10 kelebek türünden birinin yaşam alanını genişlettiği, daralttığı veya rakım değiştirdiği tespit edildi.

"BİR UYARI SİNYALİ VERİYORLAR”

Araştırma kapsamında 105 ülkeden 1.758 kelebek türünün yaşam alanlarında meydana gelen değişimler analiz edildi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Shawan Chowdhury, elde edilen sonuçların iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarının doğa üzerindeki etkisinin boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Chowdhury, kelebeklerin önemli bir erken uyarı göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Tüm gezegene bir uyarı sinyali veriyorlar. Eğer yaşam alanları bu kadar dramatik bir şekilde değişirse, bu ekosistemlerde de derin değişikliklere işaret eder” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmaya göre yer değiştiren kelebek türlerinin yaklaşık yüzde 80’i, artan sıcaklıklar nedeniyle daha uygun iklim koşullarına sahip bölgelere yönelerek yaşam alanlarını genişletti.

Bilim insanları, bazı türlerin oldukça hızlı hareket ettiğini belirlerken, Dr. Chowdhury bu durumun her zaman olumlu bir gelişme olmadığını ifade etti. Chowdhury, hızlı göçün bazı türlerin daha az yaşanabilir alanlara yönelmesi anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM TROPİK BÖLGELERDE

Araştırmada, kelebeklerin yayılım alanlarının tüm kıtalarda değişim gösterdiği, özellikle tropik bölgelerde yaşam alanlarının genişlediği tespit edildi.

Buna karşılık yaşam alanı daralan türlerin büyük bölümünün Avrupa ve Kuzey Amerika’da bulunduğu belirtildi.

Rakım değişimlerinin ise neredeyse tamamen kuzey yarımkürede gerçekleştiği kaydedildi.

Bilim insanları, kelebeklerin hareketliliğinde iklim değişikliği ve aşırı hava olaylarının temel belirleyici unsur olduğunu belirtirken, habitat kaybı, tarımsal faaliyetler ve insan kaynaklı çevresel baskıların da önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Dr. Chowdhury, küresel ölçekte uygulanacak kelebek koruma politikalarının artık hareket halindeki türleri de kapsaması gerektiğini vurguladı.

Chowdhury, “Türlerin ne yaptığını, nereye gittiklerini ve onları nasıl koruyabileceğimizi anlamak için, özellikle tropik bölgelerde, acilen sistematik küresel bir izlemeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.