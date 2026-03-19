Savaştan önce her gün 20 milyon varil petrol taşıyan 40 tanker Hürmüz Boğazı’ndan geçerken, İran’ın misilleme saldırıları ve boğazı fiilen kapatmasıyla bu sayı bir elin parmaklarını geçmiyor. Dubai, Kuveyt ve Katar’daki ABD üslerini hedef alan Tahran yönetimi, enerji koridorunu tamamen kilitledi. 18 Mart Çarşamba günü Katar’ın ana doğalgaz tesisi olan Ras Laffan Sanayi Şehri’ne düzenlenen füze saldırıları ise tesiste "önemli hasara" yol açarak küresel enerji fiyatlarını yeni bir zirveye taşıdı.

HANGİ ÜLKENİN NE KADAR ÖMRÜ KALDI?

Hürmüz Boğazı’ndan gelen sevkiyata göbekten bağlı olan Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu ülkeleri için geri sayım başladı. Rapora göre petrolü bitmek üzere olan ülkeler ve stok durumları şöyle:

Myanmar

SocGen emtia ekibine göre, Myanmar petrolünün yüzde 80'inden fazlasını boğazdan geçen kargolardan alıyor.

Daha da endişe verici olanı, rezervlerinde sadece bir aylık petrol stoğu olduğuna inanılıyor; bu nedenle ülke, savaşın hızlı bir şekilde sona ermesini veya Hürmüz Kanalı'nın her zamanki gibi açılmasını umuyor.

Vietnam

Toplam petrolünün yüzde 80'inden fazlasını Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden temin etmesi bakımından Myanmar'a benzer bir konumda.

Güneydoğu Asya'daki diğer ülke gibi, Vietnam'ın da normal üretim faaliyetlerine geri dönülmezse sadece bir ay içinde petrolünün tükenebileceği düşünülüyor.

Filipinler

Popüler tatil beldelerinden biri olan Filipinler de, listedeki önceki iki ülke gibi, mevcut ABD-İran çatışmasının etkilerini hissediyor; toplam petrol arzının dörtte üçünden fazlasını Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol sevkiyatlarından karşılıyor.

Oradaki liderler boğazın en kısa sürede normal şekilde açılmasını umuyor olacaklar.

Singapur

Forbes'un haberine göre Singapur'un petrol rezervi 40 günlük yetecek kadar kaldı; bu nedenle, sorun çözülmezse başka ve potansiyel olarak maliyetli bir enerji kaynağı bulması gerekecek.

Tayland

Forbes'a göre Tayland, Singapur'a kıyasla daha iyi bir konumda olsa da, elinde yalnızca 50 günlük petrol stoğu kaldı. Tatil beldesi normalde Hürmüz'den günde 400.000 varil petrol alıyor.

Forbes'un yayınladığı riskli ülkeler listesinin tamamında ise dev ekonomiler yer alıyor:

Tayvan

Güney Kore

Çin

Hindistan

Endonezya

Japonya

Katar yetkilileri Çarşamba günü (18 Mart) İran'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ne füze saldırıları düzenlediğini ve ülkenin ana doğalgaz tesisinde 'önemli hasara' yol açtığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada: "Katar Devleti, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni hedef alan ve tesiste önemli hasara yol açan yangınlara neden olan İran'ın açık saldırısını şiddetle kınamakta ve lanetlemektedir." ifadelerini kullandı.

Böyle bir saldırı, neredeyse kesin olarak dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesine yol açacaktır.

TRUMP, YÜKSELEN HAM PETROL FİYATLARI KONUSUNDA NE YAPIYOR?

ABD'nin İran'a karşı Ortadoğu'daki savaşı şiddetle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, vatandaşlar üzerinde astronomik bir etkiye sahip olan yükselen ham petrol fiyatlarını dizginlemek amacıyla bazı önlemler aldı.

İran'ın, doğal gaz, ham petrol ve gübreler ile diğer petrol ürünleri için kritik öneme sahip malzemelerin önemli miktarlarda geçtiği, dünyanın en işlek petrol sevkiyat kanallarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından enerji piyasaları altüst oldu.

İran'ın Orta Doğu'daki çeşitli enerji tesislerine yönelik saldırıları, ABD'de ham petrol fiyatlarının fırlamasına neden oldu ve Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) varil başına 95-98 dolar civarında işlem görüyor. Trading Economics'in bildirdiğine göre, bu fiyatlar İran savaşı başladığından beri yaklaşık yüzde 50 arttı.

ABD vatandaşları, bu fiyat artışlarının inanılmaz bir domino etkisi yarattığını hissediyor; enerji, benzin ve gıda gibi günlük ihtiyaç maddelerinin maliyetleri endişe verici bir hızla artıyor. Peki, Donald Trump bu giderek büyüyen sorun karşısında ne yapacak?

JONES YASASI HAMLESİ

Benzin istasyonlarındaki yangını durduramayan Trump, çareyi 100 yıllık Jones Yasası’nı 60 günlüğüne askıya almakta buldu. Yabancı gemilerin ABD limanları arasında yakıt taşımasına izin veren bu hamle, analistler tarafından "sembolik" bir göz boyama olarak değerlendirildi. AAA verilerine göre, ABD'de kurşunsuz benzinin galonu 3,84 dolara fırlayarak operasyonun başından bu yana tam %32 zamlandı.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN MI, KRİPTO PARA MI?

Geleneksel güvenli limanlar bu savaşta alışılagelmişin dışında tepkiler veriyor.

Altın savaşın başında 5.500 doları zorlayarak rekor kıran altın, Fed'in faiz artırımı sinyalleriyle dün sert bir satış yedi. "Kara Çarşamba" olarak anılan günde %4 değer kaybeden altın, bugün 4.830 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Kripto parada Bitcoin (BTC), savaşın ilk günlerinde 63.000 dolara kadar gerilese de hızla toparlanarak 70.000 dolar bandında bir "direnç merkezi" oluşturdu. Yatırımcılar, sınır tanımayan transfer imkanı nedeniyle kriptoyu modern bir güvenli liman olarak görmeye başlasa da, artan enerji maliyetleri madencilik faaliyetlerini vurduğu için bu yükselişin kalıcılığı tartışılıyor.

POWELL’DAN ENFLASYON UYARISI

Piyasalardaki analizler, krizin henüz en karanlık noktasına gelmediğini gösteriyor. Citi analistleri, petrolün birkaç gün içinde 120 dolara çıkacağını tahmin ederken, Fed Başkanı Jerome Powell’dan da kritik bir uyarı geldi. Powell, "Kısa vadede yüksek enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir. Ekonomiye etkilerinin kapsamını ve süresini bilmek için henüz çok erken" dedi. Fed, petrol şokunun enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskısına karşı tetikte kalırken, piyasalar bu "karabasanın" ne kadar süreceğini korkuyla bekliyor.

Kaynak: UNILAD, Forbes, Washington Post ve Fed Tutanakları