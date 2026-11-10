İngiltere Kralı 3. Charles'ın (77), Kraliçe Camilla ile birlikte gerçekleştirdiği Karayipler ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Antigua ve Barbuda'daki programları sırasında görüntülenen kralın ellerindeki belirgin şişlik, takipçilerinin dikkatini çekti.

Fotoğrafların yayılmasının ardından bazı kullanıcılar dolaşım bozukluklarını, bazıları ise kralın devam eden kanser tedavisini olası nedenler arasında gösterdi.

Üstelik Charles'ın parmaklarının kalın ve şiş görünmesi ilk kez gündeme gelmiyor. Kral, 2023 yılında BBC'de yayımlanan taç giyme töreni belgeselinde de kendi parmaklarını esprili bir şekilde "sosis parmaklar" olarak nitelendirmişti.

UZMANLAR OLASI NEDENLERİ SIRALADI

Dr. Stephanie de Giorgio, el ve ayaklardaki şişliklerin her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmediğini belirtti. De Giorgio, özellikle sıcak ve soğuk hava değişimlerinin vücuttaki sıvı dağılımını ve kan dolaşımını etkileyebileceğini söyledi. Raynaud sendromu ve soğuğa bağlı gelişen perniyo (soğuk ısırığı) da parmaklarda şişlik ve kızarıklığa yol açabilen durumlar arasında gösterildi. Chester Üniversitesinden doktor Gareth Nye ise ödemin, yani dokularda sıvı birikmesinin, parmaklarda şişkinliğe neden olabileceğini belirtti. İleri yaşlarda vücudun sıvı dengesini düzenleme mekanizmasının değişmesi ve artrit gibi eklem hastalıkları da olası nedenler arasında sıralandı. Cleveland Clinic'e göre ise tıpta daktilit olarak adlandırılan ve parmakların bütün halinde şişmesine yol açan durum; sedef romatizması, gut ve bazı enfeksiyonlarla ilişkili olabiliyor.

KANSER TEDAVİSİYLE BAĞLANTISI DOĞRULANMADI

Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin endişelerin artmasında, Şubat 2024'te kanser teşhisi konulduğunun açıklanması da etkili oldu. Buckingham Sarayı, kralın iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle geçirdiği hastane işlemi sırasında farklı bir sağlık sorununun tespit edildiğini ve yapılan incelemelerin ardından kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Ancak hastalığın türü kamuoyuyla paylaşılmadı.

Saray, kanserin prostat kanseri olmadığını doğrulamıştı. Kralın ellerindeki şişliklerin kanser hastalığı veya tedavi süreciyle bağlantılı olduğuna ilişkin ise doğrulanmış bir tıbbi bilgi bulunmuyor. Buckingham Sarayı da Karayipler ziyaretinde çekilen fotoğrafların ardından ortaya atılan sağlık iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.