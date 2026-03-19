ABD/İsrail koalisyonunun İran'a karşı başlattı savaş 20. gününe girerken, tüm dünya İran'ın intikam saldırılarına uyandı. İsrail'in Pars gaz tesisine yaptığı saldırının acısı, Körfez ülkelerinden çıktı.

Trump onayladığı bu saldırıdan sonra 'İran'ın gaz tesislerinin bir daha vurulmayacağını' söylese de Türk ve dünya basını, İran'a yapılacak bir ABD çıkarmasının haberleriyle çalkalanıyor.

İsrail ise Lübnan'daki kara savaşını adım adım büyütüyor. İran destekli Hizbullah'a yapılan saldırılar kara operasyonu ile destekleniyor. Ülkenin güneyinde meydan muharebeleri gerçekleşiyor.

Bu esnada Hizbullah, İsrai'lin kuzeyini vuruyor ve İsrail de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bombalar yağdırıyor. Olan, savaşa dahil bile olmayan Lübnan'ın zayıf ekonomisine oluyor.

Körfez'de yanan rafineriler ise petrol ve gaz fiyatlarını arttırıyor. Petrol fiyatlarının artmasıyla da dünyanın kargo şirketleri fiyatlarını arttırmaya hazırlanıyor.

Dünya, yıllardan beri görülmemiş bir savaşın içine adım adım çekilirken, milyonlarca kişi artık her yerde yer alan savaşı var olan her ekrandan izler oldu.

KÖRFEZ'DE ATEŞ ÇEMBERİ

İran'ın saldırılarına doğrudan maruz kalan zengin Körfez ülkelerinin vatandaşları, savaşın her anını naklen kaydederek sosyal medyada paylaşır oldu.

Dünya ekonomilerinin bel kemiği rafineriler ve petrol sahaları yüzlerce füze ve İHA ile vurulurken bu inkar edilemez görüntüler kanallara yansıdı.

Petrol fiyatları varil başına 150 dolara adım adım yaklaşırken dünya petrol ticareti ve taşımacılığı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı hala kapalı.

ABD Başkanı Trump'ın hızla bir zafer umuduyla başlattığı savaş 20 günü geçince, ABD Başkanı 'aslı düşünmediğini' söylediği planlar yapmak zorunda kaldı.

ABD ve İsrail basını ordularının İran'ın adalarına ve kıyılarına kara harekatına hazırlık yaptığı haberleri, site ve kanallarda dolaşmaya başladı.

ABD, 5 bin deniz piyadesini ABD'nin en büyük saldırısına hazırlarken, Kongre'den de İran savaşı için 200 milyar dolardan fazla ödenek talep etmeye hazırlanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise "bu daha buz dağının ucu. ABD'liler 'Önce İsrail' vergisi için Netanyahu'ya teşekkür edebilir" yorumunu yaptı.

LÜBNAN'DA MEYDAN SAVAŞI SÜRÜYOR

Bu esnada savaşı fırsat bilen İsrail ordusu, adım adım Lübnan'ın güneyinde ilerliyor. Litani Nehri'nin güneyini tamamen işgal edeceklerini belirten İsrail ordusu Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldıklarını söylerken Lübnanlı sivil ve askerleri vuruyor.

Hizbullah, İsrail'in ilerleyeşine karşı güneydeki sınır kasabalarında savunma savaşı veriyor. Ancak İsrail'in düzenli hava saldırıları ve topçu atışları Hizbullah için durumu bir hayli zor kılıyor.

Yine de şiddetli meydan muharebelerinde karşılıkla kayıplar sürüyor. Hizbullah, İsrail tanklarını vurduklarını öne sürerken İsrail ordusu Hizbullah mevkilerini vurdukları videolar yayınlıyor.

İsrail Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgeyi genişleterek "Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması amacıyla" Lübnan topraklarında kalıcı olarak konuşlanmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye, Azerbaycan, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ve Orta Doğu 12 ülke Riyad'da bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.

Türkiye ile birlikte Orta Doğu ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeriyle birlikte İran'ın saldırılarını resmen kınadığını açıkladı ve saldırıların acilen durdurulmasını talep etti.

Saldırıların sivil binaları, su arıtma tesislerini, havalimanlarını ve enerji tesislerini vurduğu ve kabul edilemez ve açıklanamaz olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanları ayrıca ülkelerin kendilerin savunma hakkına sahip olduklarını vurguladı ve sorunların savaşla değil diplomasiyle çözülmesini gerektiğini belirtti.