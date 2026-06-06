2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, turnuva öncesi hazırlık maçı kapsamında Fildişi Sahili ile karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili'nin 2-1 galibiyetle ayrıldığı karşılaşmanın öncesinde Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante ve Real Madridli süper yıldız Kylian Mbappe'nin sahaya çıkış tünelindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

HERKESİ GÖRDÜ ONU ES GEÇTİ

Kante, maç öncesinde ilk 11'de başlayacak olan tüm arkadaşlarının elini sıkarak başarı diledi. Ancak tecrübeli yıldızın, en önde duran Mbappe'yi es geçtiği fark edildi. Yayına yansıyan o anların ardından sosyal medya da adeta ikiye bölündü. Kimisi daha önce yaşanan kaptanlık bandı olayına 'misilleme' derken; kimi de 'tamamen tesadüf' yorumunu yaptı.

KAPTANLIK BANDI KRİZİ

Fransa'nın 29 Mart'ta Kolombiya'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında oyuna sonradan giren Mbappe, o an sahada kaptan olarak görev yapan Kante'den kaptanlık bandını istemiş ve bu hareketi birçok futbolsever tarafından 'saygısızlık' olarak nitelendirilmişti. Yorumların bir kısmında ikilinin bu olayın ardından arasının açıldığı ifade edildi.

Öte yandan bazı futbolseverler ve bir kısım Fransız gazeteci ise iki futbolcunun arasında hiçbir sorun olmadığını belirterek, Kante'nin Mbappe'nin elini sıkmamasının tamamen tesadüfi bir durumdan kaynaklandığını dile getirdi.