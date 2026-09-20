Kuzey Kore, Pazar günü Doğu Denizi'ne iki cisim fırlattığını bildirdi. Güney Kore ve Japonya, bu cisimlerin balistik füze olduğundan şüpheleniyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, fırlatılan cisimlerden en az birinin balistik füze olduğunu açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ilk fırlatmanın yerel saatle yaklaşık 15.00'te Wonsan yakınlarından yapıldığını ve füzenin Doğu Denizi'ne yaklaşık 450 kilometre mesafe katettiğini belirtti. İkinci fırlatma ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmezken, Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı.

GÜNEY KORE ACİL TOPLANTI YAPTI

İlk fırlatmanın ardından Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi acil bir güvenlik toplantısı düzenledi. Seul yönetimi, Kuzey Kore'yi balistik füze denemelerini "derhal durdurmaya" çağırdı ve bu tür denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden "ciddi bir eylem" olduğunu ifade etti.

Güney Kore ve ABD makamları, füzenin teknik özelliklerini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

JAPONYA'DAN "SERT PROTESTO"

Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki cisim fırlattığını doğruladı ve bu cisimlerin balistik füze olduğundan şüphelendiğini açıkladı. Tokyo yönetimi, Kuzey Kore'ye "sert protesto" bildirdi ve füze fırlatmalarının bölgesel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kuzey Kore, sekiz gün önce de Doğu Denizi'ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmış, bu denemeleri daha sonra "ortak bir ateş gücü tatbikatının parçası" olarak tanımlamıştı.

PYONGYANG NÜKLEER STATÜSÜNÜ SAVUNUYOR

Son füze denemesi, Kuzey Kore'nin nükleer silah programına yönelik uluslararası baskıyı reddetmesinin hemen ardından geldi. Pyongyang, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) bu hafta düzenlenen Genel Konferansı'nda Kuzey Kore'yi nükleer faaliyetlerini durdurmaya çağıran karara karşı çıktı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bu kararın ülkenin "nükleer silah devleti statüsü" üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını savundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong da ülkenin nükleer silahlı bir devlet statüsünün "mutlak" olduğunu vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında Kuzey Kore'nin 57 nükleer silaha sahip olduğunu öne sürmüştü. Güney Kore ise ülkenin 80 ila 120 nükleer silaha sahip olabileceğini tahmin ediyor.