Türkiye’de 20 milyon kişi sosyal yardıma muhtaç, 250 bin çocuğa da ailesi bakamıyor ve yardım alıyor. 2024’te 394 kadın cinayeti daha işlendi. Bu yılın ilk 3 ayında da 68 kadın katledildi. Bu sorunlarla mücadele etmesi gereken Sosyal Hizmetler, Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ise yurt dışı gezilere abone oldu. Göktaş, göreve geldiği Haziran 2023’ten bu yana 20 ayda 27 yurt dışı geziye gitti, toplam 79 gün süreyle ve 2.5 ay yurt dışında kaldı.

ERDOĞAN VE YILMAZ İLE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2023’ün ikinci yarısında 9 ülke gezdi. 2024 yılında da 16 ülkeyi ziyaret etti. 2025 yılının ilk üç ayında ise 2 ayrı ülkeye gitti. Böylece 20 ayda 27 ülkeyi ziyaret etti. Bu ziyaretler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin faaliyet raporunda da sıralandı.

Göktaş en fazla ABD’ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da bazı gezilerine katıldı. Hindistan ve Brezilya’da düzenlenen kadınları güçlendirilmesi konulu iki ayrı toplantıya katıldı. İsviçre’de Küresel Mülteci Forumunda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ABD ve Mısır’a gitti. Üç kez ABD, üç kez de daha önce Büyükelçilik yaptığı Cezayir’e gitti.

GÖREVDEN ALINMAZSA BAKANLIKTA 3 YILI DAHA VAR

Evliya Çelebi’nin rekorunu kırmaya sadece 20 ülke kaldı

Bakan Göktaş, 2024’te Senegal’in başkenti Dakar’daki temasları kapsamında El Sanatları Eğitim Merkezinin açılışına katıldı. Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş, Yunus Emre Enstitüsü’nde Başkan Yardımcısı olarak çalışıyordu. Yolsuzluk skandalı patlayınca istifa etti.

- 17-19 Haziran 2023: Cezayir

- 10-11 Temmuz 2023: Bosna

- 2-4 Ağustos: Hindistan

- 14-15 Eylül: Macaristan

- 18-22 Eylül: ABD

- 18-19 Eylül Azerbaycan

- 11-16 Aralık 2023: İsviçre

- 21 Kasım 2023: Cezayir

- 18 Aralık 2023: Budapeşte

- 5-8 Şubat 2024 Katar

- 13-15 Şubat 2024: Mısır

- 9-16 Mart 2024: ABD

- 13-14 Mayıs 2024: Özbekistan

- 24-26 Mayıs 2024: Belçika

- 28-29 Mayıs 2024: Avusturya

- 13-14 Haziran 2024: İspanya

- 23-25 Haziran 2024: Cezayir

- 10-12 Temmuz 2024: Senegal

- 22-24 Ağustos 2024: Moğolistan

- 21-27 Eylül 2024: ABD

- 11-13 Ekim 2024: Brezilya

- 20-21 Ekim 2024: İsviçre

- 29- 31 Ekim 2024: Katar

- 14 Kasım 2024: Macaristan

- 26-27 Kasım 2024: Birleşik Arap Emirlikleri

- 15 Ocak 2025: KKTC

- 14-15 Şubat2025: Fransa

Evliya Çelebi 47 ülke gezmişti

Evliya Çelebi, at sırtında 47 ülkede yaptığı yolculuğunda 257 şehir değiştirdi. Suriye, Irak, İran, Mısır, Girit, Hicaz, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Transilvanya, Moldovya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Almanya, Hollanda, Bosna, Dalmaçya, Güney Rusya, Kırım, Kafkasya ve Sudan’a gitti. Kırk yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını ve dünyayı gezdi, gördüklerini Seyahatnâme adlı eserinde topladı. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlattı. Eser Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahip.