ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı sırasında, Azteca Stadyumu dışı adeta savaş alanına döndü.

Futbol dünyasının açılış maçı için gözlerini çevirdiği Meksika’daki simgesel Azteca Stadyumu, aynı anda iki farklı duyguya sahne oldu. Meksika'da kaybolan ve karteller tarafından alıkonan çocuklarının akıbetini arayan acılı annelerin başlattığı protesto, açılış maçı öncesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı eyleme dönüştü.

Binlerce taraftarın açılış töreninde coşku yaşadığı anlarda, stat dışında geniş çaplı güvenlik önlemlerine rağmen protestoların önüne geçilemedi. Göstericilerin molotof kokteyli ve taşlarla saldırdığı olaylarda bir kadın polis memuru ağır yaralandı.

BARİYERLER YIKILDI

Açılış törenin başladığı anlarda milli marşı duyan kalabalık, bariyerleri aşarak güvenlik güçleri ile çatışmaya başladı. Bariyerleri aşan öfkeli kalabalık, kaosun fitilini ateşledi. Eylemciler polislere ve atlara taş, muz, portakal çiçeği demetleri ve molotof kokteylleri fırlattı. Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için protestoculara yangın söndürücülerle müdahale etti.

KAYIPLAR 130 BİNİ AŞIYOR

Kayıp kişilerin aileleri, yetkililerin sevdiklerini bulmak için çok daha somut ve kararlı adımlar atmasını talep ediyor. Meksika'da, kartellerin çıkardığı olaylar nedeniyle bugüne kadar 130 binden fazla kişinin kaybolduğu belirtiliyor.