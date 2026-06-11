ABD ile İran arasında devam eden savaş, Dünya Kupası'nı da etkilemeye devam ediyor. Tüm grup maçlarını ABD'de oynayacak İran'dan turnuva başlarken olay bir tepki geldi.

Turnuva öncesi hazırlık sürecinde vize iptali alan İran, turnuvanın başlamasına sayılı günler kala kendilerine ayrılan taraftar bilet kontenjanının iptal edildiğini duyurmuştu. Kampını da maçları oynayacağı ABD yerine Meksika'da yapan İran, seyahat sorunları da yaşayacak. Tüm yaşananların ardından İran Spor Bakanı Ahmed Dünyamali, turnuva esnasında tribünlerde hükümet karşıtı protestolara veya gayriresmi sembollerin açılmasına izin vermeyeceklerini belirterek FIFA'yı uyardı.

'SAHADAN ÇEKİLİRİZ'

Milli takımın turnuvaya katılımına yönelik eleştirilerin ardından basına açıklamalarda bulunan Bakan Dünyamali, aldıkları kararı resmi olarak FIFA'ya ilettiklerini duyurdu. Dünyamali, "FIFA’ya net bir mesaj verdik: İran’ın oynayacağı müsabakalarda tribünlerde resmi olmayan bayraklar (muhaliflerin kullandığı aslan ve güneş sembollü eski bayraklar) açılır ya da milli takımımız aleyhine tezahürat yapılırsa, teknik direktörümüz hiç düşünmeden maçı durdurmakla yükümlüdür" diyerek rest çekti. Grup aşamasındaki rakiplerinden Mısır ile yapacakları maça da değinen Bakan, stadyumda herhangi bir provokasyon veya huzursuzluk yaşanmayacağına dair kendilerine güvence verildiğini ekledi.