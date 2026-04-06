Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, bilet satışlarındaki yeni fiyat tarifesi futbol dünyasında deprem etkisi yarattı. Çarşamba günü satışa çıkan yeni bilet grubunda, final müsabakasının en üst kategori bilet fiyatı 10.990 dolar (yaklaşık 375 bin TL) olarak açıklandı. Bu rakam, sadece aylar önce açıklanan 8.680 dolarlık fiyata göre dev bir artış anlamına gelirken, 2022 Katar’daki finalin 1.600 dolarlık zirve fiyatını ise adeta solda sıfır bıraktı.

DİNAMİK FİYATLANDIRMA MODELİNE TEPKİ YAĞIYOR

FIFA'nın bu yıl ilk kez uyguladığı ve talebe göre fiyatların yükselip düşmesine olanak tanıyan "dinamik fiyatlandırma" modeli eleştirilerin odağında. Sadece en üst kategori değil, daha "uygun" fiyatlı olması beklenen biletler de zamdan nasibini aldı. Aralık ayında 5.575 dolar olan Kategori 2 biletler 7.380 dolara, 4.185 dolar olan Kategori 3 biletler ise 5.785 dolara fırladı. FIFA ise bu kârın "amatör futbolun dünya genelinde geliştirilmesi" için kullanılacağını savunuyor.

ABD KONGRESİ’NDEN INFANTINO’YA SERT MEKTUP

Fiyatlardaki bu astronomik artış siyasetin de gündemine oturdu. ABD Kongresi'nin 69 Demokrat üyesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya hitaben bir mektup yayımlayarak, bu politikanın futbolun "kapsayıcılık ve erişilebilirlik" misyonuna ihanet olduğunu belirtti. Mektupta, "Dinamik fiyatlandırmanın sonuçları, 2026 Dünya Kupası'nı bugüne kadarki en dışlayıcı ve erişilemez turnuva haline getirecektir" denildi.

SİSTEM KİLİTLENDİ: BİLET ALMAK TAM BİR İŞKENCE

Yeni biletlerin satışa sunulduğu Çarşamba günü sadece fiyatlar değil, teknik aksaklıklar da taraftarları çileden çıkardı. Hangi maç için hangi kategoride bilet olduğunu belirtmeyen sistem yüzünden kullanıcılar saatlerce ekran başında beklemek zorunda kaldı. FIFA ise bu dönemin bir avantajı olduğunu belirterek, taraftarların ilk kez "genel kategori" yerine stadyumda "koltuk seçerek" bilet alabildiğini hatırlattı. Ayrıca karaborsa satışlarından da FIFA’nın hem alıcıdan hem satıcıdan %15 kesinti yapacak olması tepkileri artırdı.

11 Haziran'da Meksika, Kanada ve ABD ortaklığında başlayacak olan dev turnuva, 19 Temmuz'da New Jersey'deki büyük finalle sona erecek. Ancak mevcut fiyat politikasıyla, tribünlerin gerçek futbolseverlerden ziyade yüksek gelir grubuna hitap eden bir "sosyete buluşmasına" dönüşmesinden endişe ediliyor. Infantino ise Ocak ayında yaptığı açıklamada talebin rekor seviyede olduğunu söyleyerek süreci savunmaya devam ediyor.