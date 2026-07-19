Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Resmi X hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır.

Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapay zeka destekli 'AVCI' programı ile sahadan elde edilen verileri birlikte değerlendirdi. Yapılan analizler sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına açılmış toplam 6 bin 314 banka hesabı belirlendi.

19 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında, söz konusu hesaplar üzerinden gerçekleştirilebilecek para transferlerinin engellenmesi amacıyla bugün hesaplara eş zamanlı olarak bloke uygulandı. Öte yandan, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 'dış finans evi' evi olarak bilinen 19 adrese operasyon düzenlendi. Soruşturmaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi