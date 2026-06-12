2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da Meksiko'da düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı. J Balvin, Maná, Lila Downs ve Shakira'nın sahne aldığı geceye milyonlarca kişi katıldı. Ancak törenin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu müzik performansları değil, Shakira hakkında ortaya atılan dikkat çekici dublör iddiası oldu.

DUBLÖR İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Açılış töreninin ardından özellikle X ve TikTok'ta çok sayıda kullanıcı, turnuvanın resmi marşı "Dai Dai"yi seslendiren kişinin Shakira olmadığını öne sürdü.

İddiaları gündeme taşıyan kullanıcılar, sahnedeki kişinin ünlü şarkıcının alışılmış görüntüsünden farklı göründüğünü savundu. Kısa sürede yayılan paylaşımlarda, organizasyonda bir "body double" yani dublör kullanılmış olabileceği öne sürüldü.

TARZI, TAVRI HER ŞEYİYLE FARKLI GÖRÜNDÜ

Sosyal medyada yapılan yorumlarda özellikle Shakira'nın sahne kostümü ve görünümü tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar;

* Büyük koyu renk güneş gözlüğü kullanmasını,

* Saç renginin farklı görünmesini,

* Yüz hatlarının alışılmış görüntüsünden farklı olmasını,

* Bazı dans hareketlerinin eski performanslarından farklı görünmesini iddialarına dayanak olarak gösterdi.

Bazı paylaşımlarda ise ünlü yıldızın estetik operasyon geçirmiş olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

''YAKIN ÇEKİMDE BENZEMİYORDU''

Dublör iddialarını savunan kullanıcılar, "Hareketleri farklıydı", "Yakın çekimde Shakira'ya benzemiyordu" ve "Yüzü tamamen farklı görünüyordu" şeklinde yorumlar yaptı.

Buna karşı çıkan kullanıcılar ise yaşın ilerlemesi, sahne makyajı, ışık kullanımı, kamera açıları ve kostüm tercihinin görüntüde farklılık yaratmış olabileceğini savundu.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Shakira'nın ekibi ise sosyal medyada gündem olan iddialarla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Fakat Shakira'nın kendi hesabından paylaşılan fotoğraflarda da yüzündeki değişim dikkat çekti. Estetik iddiaları daha ön plana çıktı.

Öte yandan; Spor muhabiri Marcelo Benedetto, saha kenarında Shakira'yı görünce canlı yayını bırakıp onunla fotoğraf çektirmeye gitti.









