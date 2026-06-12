2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Kanada yönetimi, ülkeye giriş yapacak milyonlarca taraftarı ilgilendiren önemli bir hatırlatma yaptı. Yetkililer, bitki zararlıları ile hayvan hastalıklarının ülkeye taşınmasını önlemek amacıyla bazı gıda ürünlerine yönelik sıkı kuralların uygulanacağını duyurdu.

Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'ne gönderdiği bilgilendirme notunda, Dünya Kupası nedeniyle ülkeye gelecek ziyaretçilerin gıda, bitki ve hayvansal ürünlere ilişkin düzenlemeleri önceden incelemesi gerektiğini bildirdi.

Yetkililer, sınır kapılarında yapılacak denetimlerde kurallara aykırı ürünlerin tespit edilmesi halinde el konulabileceğini ve imha edilebileceğini vurguladı.

ET VE ET ÜRÜNLERİNE SIKI DENETİM

Kanada'nın yürürlükteki ithalat kurallarına göre birçok et ürünü ülkeye sokulamıyor. Özellikle taze, kurutulmuş veya işlenmiş et ürünleri için ciddi kısıtlamalar bulunuyor. Sucuk, pastırma, salam, sosis, jambon ve benzeri ürünlerin büyük bölümü Kanada sınırlarından geçirilmiyor. Taraftarların bu tür ürünleri yanlarında taşımadan önce güncel düzenlemeleri kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

YUMURTA ÜRÜNLERİ DE YASAKLI LİSTEDE

Kanada makamları, yumurta ve yumurta içeren işlenmiş ürünlerin de yasaklı ürünler arasında yer aldığını hatırlattı. Bu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmediği ve sınırda toplatılabileceği belirtildi.

PEYNİR VE SÜT ÜRÜNLERİNDE BELİRLİ ŞARTLAR VAR

Bazı süt ürünlerinin ülkeye girişine ise sınırlı ölçüde izin veriliyor. Pastörize peynir, yoğurt, kefir ve dondurma gibi ürünler belirlenen miktar sınırları dahilinde getirilebiliyor. Ancak pastörize edilmemiş peynirlerde daha katı uygulamalar söz konusu. Kanada, bu ürünleri hayvan hastalıkları riski açısından ülke bazında değerlendiriyor.

Bitki zararlılarının yayılmasını önlemek amacıyla taze meyve ve sebzelerde de çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Bazı ürünlerin ülkeye girişine izin verilmezken, kurutulmuş, konserve edilmiş veya işlenmiş meyve-sebzeler belirli miktarlarda taşınabiliyor.

KURALLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANABİLİR

CFIA, mevzuata aykırı ürünlerin sınır kapılarında toplatılabileceğini, imha edilebileceğini ve bazı durumlarda yolcular hakkında yaptırım uygulanabileceğini belirtti.