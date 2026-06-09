İsviçre Futbol Federasyonu'nun paylaştığı kamp planında antrenman sahaları, kaleci çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki geniş bir bölümün de koyu kırmızı çizgilerle işaretlendiği görüldü. Haritada yer alan "Yılanlara dikkat edin" uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

13 Haziran'da Katar ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde çalışmalarına devam eden İsviçre, bir yandan Kaliforniya'nın sıcak ve nemli hava koşullarına uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan kamp alanının çevresindeki yaban hayatı nedeniyle ek tedbirler almak zorunda kaldı.

San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu bölgede dört farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. Uzmanlar, Güney Pasifik çıngıraklı yılanı, kırmızı elmas çıngıraklı yılan, benekli çıngıraklı yılan ve Colorado çöl çıngıraklı yılanının bölgede görülebileceğini belirtiyor.

Yetkililer şimdiye kadar kamp alanında herhangi bir futbolcu ya da görevlinin yılanla karşılaştığına dair doğrulanmış bir olay yaşanmadığını belirtse de, işaretlenen alanlara girilmemesi ve açık bölgelerde dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.

İsviçre, Dünya Kupası grup aşamasında Katar, Bosna Hersek ve ev sahibi ülkelerden Kanada ile karşı karşıya gelecek.