İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, 11 Temmuz Cumartesi günü İngiltere ile Norveç arasında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde el sıkıştı.

Sky News'ün haberine göre, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan Starmer ile Store, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Ülkelerinin milli takım formalarını giyen liderler, iki ülke arasında 11 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde el sıkışarak kameralara poz verdi.

Sohbet esnasında Starmer, "Zaman bizden yana." derken Store, "Bekleyin ve görün. Harika bir maç olacak." şeklinde karşılık verdi.