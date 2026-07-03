Yapılan bilimsel araştırmalara göre erektil disfonksiyon tedavilerinde kullanılan ilaçlar, akciğerlerdeki kan basıncını düşürerek yüksek rakımlarda yaşanan aşırı yorgunluk, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi olumsuz semptomları büyük ölçüde engelliyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre İngiliz futbolcuların Meksika seyahatinde bu ilacı kesin olarak kullanacağına dair resmi bir kanıt olmasa da teknik direktör Thomas Tuchel'in, Azteca Stadyumu'nun zorlu şartlarıyla mücadele edebilmek için bu tıbbi formülü masada tuttuğu belirtiliyor.

2 BİN 200 METRELİK KABUS

İngiltere'nin 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te Meksika ile oynayacağı maça ev sahipliği yapacak olan tarihi Azteca Stadyumu, deniz seviyesinden tam 2 bin 200 metre yükseklikte yer alıyor. Bu yükseklikte futbol oynamanın önünde ise; akciğerlerin normal bir maça kıyasla iki kat daha fazla zorlanması ve oksijen seviyesinin azlığından dolayı erken tükenen enerji gibi zorluklar bulunuyor.

Bu coğrafyaya alışkın olan Meksika Milli Takımı ise Azteca Stadyumu'nda son 56 yılda çıktığı maçlarda yalnızca 2 kez yenilgi yüzü gördü.

Öte yandan İngilizlerin Meksika maçı için aldığı 'önlemler' bununla sınırlı değil. İngiltere Milli Takımı, Meksikalı taraftarların maçtan önce rahatsız etmemesi için konaklayacakları otelin adresini de sır gibi saklıyor.