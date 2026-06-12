Kuzey Amerika'da düzenlenen açılış maçında ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika'yı ağırladı.

Meksika'nın 2-0 ile galip ayrıldığı karşılaşma esnasında tribünlerden yükselen ve yayın boyunca duyulan farklı bir ses, izleyicilerin dikkatini çekti.

Maç esnasında duyulan ses nedeniyle çok sayıda futbolsever sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Bazı kullanıcılar sesin yayın kaynaklı olduğunu belirtirken bazıları ise teknik arıza olduğunu iddia etti.

SESİN KAYNAĞI 'MATRACA' ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından söz konusu sesin kaynağının, "matraca" adı verilen geleneksel Meksika müzik aleti olduğu ortaya çıktı.

Meksika tribün kültürünün önemli unsurlarından biri olarak bilinen matracanın özellikle milli takım maçlarında taraftarlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

El ile çevrilerek kullanılan matraca, döndükçe yüksek ve ritmik bir ses çıkarıyor.