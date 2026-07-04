2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm dikkatleri üzerine çeken gerçek kahramanı, turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları oldu. Gösterdikleri performansla öne çıkan Yeşil Burun Adaları’nda kaleci Vozinha ise turnuvanın simgelerinden biri oldu. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 40 yaşındaki ismin Dünya Kupası öncesi Instagram'da yaklaşık 46 bin takipçisi bulunuyordu. Vozinha’nın bugün itibarıyla takipçi sayısı 20 milyonu aştı.

KULÜPSÜZ DURUMDA

Turnuvanın sürpriz yıldızı olan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, Portekiz ikinci lig ekibi Chaves ile olan sözleşmesinin geçtiğimiz salı günü sona ermesinin ardından resmi olarak serbest oyuncu konumunda bulunuyor.