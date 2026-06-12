Dün başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, dünyanın dört bir yanında yapılan viral etkinliklerle de adından söz ettiriyor. Son olarak Arjantin'de ABD vizesi alamadıkları için Dünya Kupası'nı izlemeye gidemeyen yaklaşık 100 kişiye televizyon hediye edildi.

Washington Post'un haberine göre son şampiyon Arjantin'den yaklaşık 100 kişi, Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için ABD vizesine başvurdu ancak bu başvurular reddedildi. Bir elektronik firması da krizi fırsata çevirerek duruma müdahil oldu.

100 KİŞİYE BEDAVA TELEVİZYON

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan 'Noblex' firması, vize reddi aldıklarına dair belgeyle kendilerine gelen 100 kişiye bedava televizyon hediye etti.

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen tarihi organizasyonda kupa, 19 Temmuz'da TSİ 22.00'de New York'ta oynanacak final mücadelesiyle sahibini bulacak.