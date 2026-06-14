2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 boyun eğen A Milli Futbol Takımımızın aldığı beklenmedik mağlubiyet, uluslararası spor medyasında ses getirdi. Dev turnuvaya puan kaybıyla başlayan A Milliler için dış basından çarpıcı analizler geldi.

DÜNYA BASINI BİZİM MAÇI KONUŞUYOR

24 yıllık hasretin ardından nihayet turnuva sahnesine çıkan millilerimizin açılış mücadelesindeki performansı hayal kırıklığı yarattı. İşte küresel spor medyasının maça dair attığı o manşetler:

AS: "ARDA GÜLER AYAKTA DURDU"

"Tam 24 senelik aranın ardından Dünya Kupası arenasına adım atan Ay-Yıldızlılar, dev turnuvanın tecrübesizliğini sahada fazlasıyla hissetti. Takımı ayakta tutmak için sahada tek başına direnen isim Arda Güler olurken, Kenan Yıldız'ın oyuna dahil olmasıyla hücum hattı biraz olsun canlandı."

FOOT MERCATO: "BÜYÜK SANSASYON"

"2026 Dünya Kupası'nın ilk büyük sürprizine Avustralya imza attı. Türkiye karşısında taktiksel planını kusursuz işleten "Socceroos", hızlı hücumlarla maçın temposunu tamamen elinde tuttu."

THE SUN: "BÜYÜK SÜRPRİZ"

"Kimsenin şans tanımadığı Avustralya, turnuvanın açılışında muazzam bir geri dönüşe imza atarak ABD ile puanları eşitledi. Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'nin ağları sarsan şutları, favori gösterilmeyen takımı zafere taşıdı."

L'EQUIPE: "ŞOK BİR YENİLGİ ALDI"

"Tarihi 2002 üçüncülüğünden sonra ilk kez bu sahnede yer alan Türkiye, rüya gibi başladığı yolculukta Avustralya şokuyla sarsıldı. Ay-Yıldızlı ekibin turnuvaya dönüşü beklentilerin oldukça altında kalarak hayal kırıklığı yarattı."

GAZZETTA: "YOLUNU KAYBETTİ"

"İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın hırslı ekibi, Kangurular karşısında çaresiz kaldı. Ay-Yıldızlılar en kritik, en kırılma anında oyun disiplininden tamamen koptu ve yolunu kaybetti."

DAILY MAIL: "FUTBOL DÜNYASINI ŞAŞIRTTI"

"D Grubu'nun zayıf halkası olarak görülen Avustralya, net bir 2-0'lık skorla sahadan galip ayrılarak küresel futbol kamuoyunu adeta ters köşe yaptı."

MARCA: "DUVARA ÇARPTI"

"Ay-Yıldızlılar son düdüğe kadar skoru değiştirmek ve geri dönmek için çabaladı ancak Avustralya'nın sahada kurduğu katı savunma hattını bir türlü geçmeyi başaramadı."

CORRIERE DELLO SPORT: "HER SEFERİNDE TOSLADI"

"Hücum organizasyonlarında üretken olmaya çalışan Türkiye, disiplinli bir şekilde yerleşen rakip savunma bariyerini her seferinde toslayınca sahadan boynu bükük ayrılmaktan kurtulamadı."