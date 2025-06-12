Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu son maçında Katar'ı 3-0 mağlup eden Özbekistan, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kalarak neredeyse bir üst tura çıkmayı garantilese de Katar karşısında aldığı galibiyet, 48 katılımcıyla ilk kez düzenlenen ulusların en önemli turnuvasına katılımını kesinleştirdi. 1928 yılında kurulan Özbekistan, bu skorla beraber tarihinde ilk defa Dünya Kupası biletini aldı.

SÜRPRİZ HEDİYE

Ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Özbekistan'da futbolculara araba hediye etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı, başarının ardından futbolculara kişisel ödül olarak her biri yaklaşık 30 bin euro değerinde 50 adet Çin malı BYD elektrikli otomobil bağışladı.

Katar maçı sırasında stadyumda saha kenarına park edilen arabaların üzerinde "Dünya Kupası'na gittiniz, anahtarları alın ve eve gidin." mesajı yer aldı. Futbolcular maçı kazanıp turnuva yolundaki son engeli aşmanın ardından araba hediyelerine kavuştu.