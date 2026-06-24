FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu 2. maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, Meksika’nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu’nda karşılaştı. Futbol dünyasında 'Lumumba Vea' lakabıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve kendine has tarzıyla tanınan ünlü amigo Michel Kuka Mboladinga, Demokratik Kongo Cumhuriyeti tribünlerinde yer alarak, Leoparlar lakaplı milli takımına destek verdi.

Kongolu taraftar, ülkesinin 52 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası’nda oynadığı ilk maçı vize problemleri nedeniyle kaçırdı. Kongo, Kolombiya’yla karşı karşıya gelirken Mboladinga da klasikleşen görüntüsüyle tribündeydi.

ŞİMDİDEN İZ BIRAKTI

Patrice Lumumba, Kongo'nun bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi ve ülkenin ilk başbakanıydı. Kongolu taraftarın bu duruşu Kongo’nun başkenti Kinşasa’daki Patrice Lumumba heykelinin bir kopyası. Mboladinga da Lumumba'nın hatırasını uluslararası arenada yaşatmayı hedefliyor.

Kongolu taraftar, son olarak Kolombiya maçında tribündeki yerini aldıktan sonra uzun süre kıpırdamadan ayakta bekledi. Şimdiden Dünya Kupası’nda iz bırakan Mboladinga turnuvanın unutulmaz anlarından birine imza attı.