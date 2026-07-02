2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile karşılaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, mücadeleyi 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, maçın ardından aldığı haberle adeta yıkıldı.
BASIN TOPLANTISINDAN AYRILDI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın basın sorumlusu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Desabre'nin babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Acı haberin açıklanmasının ardından Fransız teknik adam Sebastien Desabre, büyük üzüntü yaşayarak basın toplantısından ayrıldı.