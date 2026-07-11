Kolombiyalı Andres Escobar, 1994 Dünya Kupası’nda kendi kalesine attığı gol yüzünden öldürüldü. Kolombiya’da 32 yıl sonra Escobar vakasının bir benzeri yaşanıyor. Kolombiya Milli Takımı’nın genç yeteneği Campaz, İsviçre’ye karşı oynanan son 16 turu maçının 115. dakikasında kritik bir gol fırsatını kaçırmasının ardından sosyal medyada yoğun ölüm tehditleri aldı.

Tehditler o kadar ağır ki Campaz, Kolombiya’ya dönemedi. Rosario Central forması giyen orta saha oyuncusu, Vancouver’da mahsur kaldı. Güvenlik endişesiyle ailesini de riske atmamak için ülkesine gitmekten vazgeçen Campaz, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: “Hiçbir tutku, nefreti ve korkuyla yaşamayı haklı çıkarmaz. Hiçbir şey, bu şekilde yaşamayı mazur göstermez.”

Andres Escobar, 1994 Dünya Kupası’nda ABD maçında kendi kalesine gol attığı için silahlı saldırıda öldürüldü. Şimdi Campaz aynı şeyin başına gelmesinden korkuyor.