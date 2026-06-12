Guadalajara Stadyumu'nda futbolseverlerin nefeslerini tutarak izlediği 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde, Güney Kore ile Çekya kozlarını paylaştı. İlk devresi karşılıklı ataklara rağmen golsüz eşitlikle geçilen müsabakanın ikinci yarısında tansiyon yükseldi.
Krejci'nin Golü Yetti mi?
Karşılaşmanın 59. dakikasında Çekya, aradığı golü buldu. Coufal’ın taç atışıyla başlattığı organizasyonda topu ağlara gönderen kaptan Krejci, takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak bu sevinç uzun sürmedi; Güney Kore, 67. dakikada Hwang In-Beom’un ayağından bulduğu golle skora denge getirdi.
"Oh" Faktörü: Siyah-Beyazlı Yıldız Sahneye Çıktı
Maçın kırılma anı ise 69. dakikada yaşandı. Teknik heyet, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın formasını terleten golcü Hyeon-gyu Oh’u, yıldız oyuncu Heung Min-Son’un yerine sahaya sürdü.
Oyuna dahil olduktan sonra hücum hattına hareketlilik getiren Oh, 80. dakikada beklenen golü kaydetti. Bu kritik gol, Güney Kore'yi öne geçirirken, mücadelenin de skorunu tayin etti: 2-1.
A Grubu'nda Puan Durumu ve Yol Haritası
Bu sonuçla Güney Kore, turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırarak moral buldu. Çekya ise 0 puanda kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.
A Grubu’nda gözler şimdi bir sonraki randevulara çevrildi:
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Güney Kore, 19 Haziran'da ev sahibi Meksika ile karşı karşıya gelecek.
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Çekya ise 18 Haziran'da Güney Afrika karşısında puan arayacak.