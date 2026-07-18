2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında yarın oynanacak final mücadelesi, turnuva tarihinde ilklere sahne olacak. 80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçının devre arasında ilk kez Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne şovu düzenlenecek. Coldplay grubunun solisti Chris Martin’in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.

FIFA'nın "dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak" amacıyla 100 milyon dolar toplamayı hedeflediği şovun süresi ise tartışmaları beraberinde getirdi. FIFA daha önce devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklasa da toplam süresinin 20 dakikayı aşması bekleniyor.

Yine New York New Jersey Stadı'nın ev sahipliği yaptığı geçen yılki Kulüpler Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yaklaşık 10 dakika sürmüş, ancak tüm devre arası toplamda 24 dakikayı aşmıştı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre ise devre arası 15 dakikayı aşmamalı. Kural kitabında, bu aranın "yalnızca hakemin izniyle değiştirilebileceği" belirtiliyor.

Kupayı kazanana ilk kez yüzük verilecek

2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyonlara teslim edilecek. Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtacak özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.