2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada devreye giren VAR müdahalesi tarihi bir ana sahne oldu. Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron'un ceza sahası dışındaki bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem faul kararı verdi ardından ABD'li Tim Ream'a sarı kart gösterdi.

TARİHE GEÇEN KARAR

Pozisyonun ardından VAR incelemesi başlatıldı. Görüntüleri yeniden izleyen hakem kararını değiştirdi ve faul olmadığına hükmetti. Yapılan incelemede Almiron'un rakibinin müdahalesi olmadan kendisini yere bıraktığı tespit edildi. Hakem, aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle bu kez Miguel Almiron'a sarı kart gösterdi. Böylelikle yeni düzenleme Dünya Kupası tarihinde ilk kez uygulanmış oldu. Yeni karar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.