2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı heyecanı devam ederken, Afrika temsilcisi Gana'nın bir uygulaması dikkat çekti.

Turnuvada İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer alan Gana, mali nedenlerle ilginç bir tasarruf hamlesi yaptı.

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası boyunca yeni forma setleri kullanmak yerine aynı maç formalarını tercih ediyor. Karşılaşmaların ardından formaların yıkandığı ve bir sonraki maçta yeniden kullanıldığı öne sürüldü.

Gana'nın forma tercihiyle ilgili paylaşımlar kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Gana'nın maliyetleri azaltmak için yaptığı bu hareket, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolun milli takımlar düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda böyle bir tasarruf tercihinde bulunulması tartışmaları beraberinde getirirken taraftarın büyük bölümünden ise destek gördü.

Dünya Kupası'nda mücadele eden takımların oynadığı her maçta, rakip takım bayrağı ve tarihin yer aldığı logo yer alsa da Gana formalarında bu detay yer almıyor.