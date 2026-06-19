FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu 2. maçında Kanada ile Katar takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın 51. dakikasında ise Kanadalı futbolcu Ismael Kone’nin ayağı kırıldı. Katarlı futbolcu Madibo’nun sert müdahalesi sonrası Kone yerde kaldı. Pozisyon sonrası ayağa kırılan Kone, büyük bir şok yaşadı. Hakem, VAR müdahalesinin ardından Madibu’ya kırmızı kart gösterdi. Pozisyon sonrası iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında da kısa süreli bir gerilim yaşandı. Hakemlerin araya girmesiyle gerilim yatıştı.

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