2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Norveç Milli Takımı, ilginç bir tedbir ile gündem oldu.

Fort Lauderdale'deki Inter Miami Stadyumu'nda ilk kez antrenmana çıktı Norveç, taktiklerinin rakipleri tarafından sızdırılmasını önlemek amacıyla sıra dışı bir önlem aldı.

İNGİLİZLER ÇIKARILDI, PERDELER ÇEKİLDİ

The Sun'ın haberine göre Norveç, İngiltere öncesi antrenmanlarını casuslara karşı perdeli korumaya aldı. Solbakken'in basın toplantısından sonra camlar kapatıldı.

Fort Lauderdale'de gerçekleştirilen antrenmanın sadece ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açıldı. Bu sürenin dolmasının ardından saha tamamen perdelerle kapatıldı ve İngiliz basın mensupları dışarı çıkarıldı. Norveç Futbol Federasyonu yetkilileri, antrenman sahasının çevresini, giriş kapılarını ve dışarıdan görülebilecek tüm açık noktaları siyah perdeler ve brandalarla kapattı. İçeride, Solbakken ve Martin Odegaard'ın medyaya konuştuğu odadaki sahaya bakan pencereler de büyük siyah perdelerle kapatıldı..

KARŞI ÖNLEM ALINDI

İngiltere'de de benzer bir uygulama yapıldı. Daha önce olası taktik casusluklarına ve drone ile izlenme riskine karşı idman sahasını koruma altına alan İngiltere, zaman zaman idmanlarını da kapatıyor. Daha önceki maçlarda da zaman zaman taktik çalışmalarını basına kapatan İngiltere, Norveç maçı öncesinde de benzer adımlar atıyor.