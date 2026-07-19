Kuzey Amerika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, bu akşam oynanacak tarihi final maçıyla zirve noktasına ulaşıyor. Turnuvanın en güçlü iki ekibi olan İspanya ve Arjantin, altın kupayı müzelerine götürebilmek için sahaya çıkıyor.

82 BİN KİŞİLİK TARİHİ GECE

Dev karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan 82 bin 500 kapasiteli New York New Jersey Stadı’nın kapıları futbolseverler için açıldı. Maçın başlamasına saatler kala tribünleri doldurmaya başlayan taraftarlar, bayrakları, formaları ve marşlarıyla stadı adeta bir şölen alanına çevirdi.

SAHA DIŞINDA FUTBOL KARNAVALI

Saha içinde yaşanacak amansız rekabet öncesinde, stat çevresinde tam bir dostluk ve karnaval havası hakim. İspanyol ve Arjantinli taraftarlar, dev maç öncesinde omuz omuza vererek renkli görüntüler oluşturdu.

İki ülkenin futbolseverleri birlikte şarkılar söyleyip dans ederek turnuvanın coşkusunu paylaştı. Objektiflere yansıyan bu dostane görüntüler, futbolun birleştirici ve barışçıl gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladı.

Dünya genelinde milyarlarca insanın ekran başına kilitleneceği bu dev finalde, Lionel Messi liderliğindeki son şampiyon Arjantin unvanını korumak; genç ve dinamik kadrosuyla büyüleyen İspanya ise kupayı yeniden Avrupa'ya getirmek için tüm kozlarını paylaşacak.

İşte o görüntüler...