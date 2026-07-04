2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan Tunus Milli Takımı, İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 ve Hollanda'ya 3-1 mağlup olan Tunus, grup aşamasını puan alamadan tamamladı. Ancak Kartaca Kartalları için için flaş bir doping iddiası ortaya atıldı.

The Times'ın haberine göre, sekiz Tunuslu futbolcunun yasaklı madde clenbuterol testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Haberin detayında Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki rakibi Tunus Milli Takımı'nda sekiz futbolcunun yasaklı madde olan clenbuterol testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Test sonuçlarının ardından Tunuslu futbolcuların büyük şaşkınlık yaşadı. Tunuslu yöneticiler maddeyi bilinçli olarak almadıklarını savunurken konu komisyona taşındı.

NEDENİ ET TÜKETİMİ OLABİLİR

Haberde, clenbuterol maddesinin özellikle Tunus Milli Takımı'nın kamp yaptığı Meksika gibi hayvancılıkta kullanıldığı bazı bölgelerde kontamine etlerde bulunabildiği ifade edildi. Bu nedenle futbolcuların yasaklı maddeye istemeden maruz kalmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.

Daha önce 2011 Altın Kupa'da beş Meksikalı milli futbolcunun klenbuterol testi pozitif çıkmış, ancak yürütülen soruşturmanın ardından Meksika Futbol Federasyonu ile Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), pozitif sonuçların doping amacıyla değil, kontamine et tüketiminden kaynaklandığını kabul etmişti.