FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı. Müthiş maçta kazanan 2-1’le Arjantin oldu. Tangoculara galibiyete getiren golleri, 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. İngiltere’nin tek golü ise 55. dakikada Gordon attı.

FİNAL 19 TEMMUZ'DA OYNANACAK

Arjantin böylece 2022’den sonra üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Arjantin finalde İspanya ile karşılaşacak. Final mücadelesi 19 Temmuz’da TSİ 22.00’da New Jersey’de oynanacak. Üçüncülük maçında ise İngiltere ve Fransa 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00’da Miami’de karşı karşıya gelecek.

ARJANTİN YİNE GERİ DÖNDÜ

Mısır karşısında 2-0’dan geri dönen Messi ve arkadaşları ve yine vazgeçmedi. 85. dakikaya 1-0 geride giren Arjantin, büyük bir baskı kurduğu maçta 5 dakikada 2 gol buldu ve adını finale yazdırdı.