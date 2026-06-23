Fransa ile Irak Dünya Kupası I Grubu ikinci maçında Philadelphia Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın ilk yarısını Fransa 1-0 önde kapatırken, hava muhalefeti ikinci yarının başlamasına engel oldu.
Stadyum yakınlarında tespit edilen yıldırım tehlikesi nedeniyle Fransa-Irak karşılaşmasının ikinci yarısının başlangıcı 30 dakika ertelendi.
UYARI VERİLMİŞTİ
ABD basınında yer alan meteorolojik tahminlere göre; Philadelphia ve çevresinde öğleden sonra başlayıp gece saatlerine kadar sürecek gök gürültülü fırtınalar beklendiği açıklanmıştı.