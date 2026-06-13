İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre çalınan malzemeler arasında birçok futbolcuya ait kişisel kramponların bulunduğu belirtildi. Ayrıca resmi antrenman topları, kondisyon ekipmanları ve takımın hazırlık sürecinde kullandığı çeşitli malzemelerin de kaybolduğu ifade edildi.

SADECE 1 TOP KALDI

İddialara göre İngiltere kafilesinin Kansas'taki tesisine ulaşan ekipmanlar arasında yalnızca bir futbol topu kaldı. Teknik heyetin antrenman planlarını uygulamakta zorlandığı ve eksik malzemelerin hızla temin edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Hırsızlık olayında sadece futbolcuların ekipmanları değil teknik ekibin de eşyaları çalındı. Thomas Tuchel’in taktik panoları ile bazı teknik ekipmanlarının çalındığı öğrenildi.

ŞÖFÖRLERDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Olayla ilgili olarak malzemeleri taşıyan şoförlerden şüpheleniliyor. Olayla ilgili soruşturma sürerkenyerel polis ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun kaybolan malzemelerin bulunması için birlikte çalıştığı bildirildi.