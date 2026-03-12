İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, ABD ve İsrail saldırının ardından, ABD-Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliklerinde yapılacak 2026 Dünya Kupası'ndan çekildiklerini resmen duyurdu. FIFA ise İran'ın yerine Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu gruba dahil edilecek yeni ülkeyi belirlemek için "en yüksek sıralamaya sahip aday" kuralını devreye soktu.

"TURNUVADA YER ALMAMIZ İMKANSIZ"

İran Spor Bakanı Donyamali, ABD yönetimini "yozlaşmış rejim" olarak nitelendirerek, turnuvada yer almayacaklarını açıklamıştı. Donyamali, "Çocuklarımızın güvende olmadığı bir ortamda bu turnuvada yer almamız imkansız" ifadelerini kullanmıştı.

HESAPLAR KARMAŞIKLAŞTI

İran'ın çekilmesinin ardından turnuvanın genişletilmiş formatındaki grup dengeleri sarsıldı. FIFA'nın bir diğer seçeneği grubu Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile 3 takımlı olarak devam ettirmek ancak bu durum eleme aşaması hesaplamalarını iyice karmaşık hale getiriyor.

EN GÜÇLÜ İKİ ADAY

Bu seçeneğin masadan kalkması halinde kurallara göre İran'ın yerini, elemelerdeki grubu ikinci sırada bitiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ya da BAE'yi play-off sürecinde mağlup eden Irak'ın alması bekleniyor.